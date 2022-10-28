Корнеев: на данный момент Семак — идеальный тренер для «Зенита»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера санкт-петербургского клуба.
«Семак — сильный специалист, который не только тренирует, но и участвует в принятии решений по игрокам. Все говорят, что у «Зенита» очень сильный состав. Это факт. Но правда и то, что тренер принимал участие в комплектовании команды. На данный момент он вне всяких сомнений идеальный тренер для «Зенита», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
«Зенит», набрав 36 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 14-го тура.
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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