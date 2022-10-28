Корнеев: у меня было два итальянских клуба, заинтересованных в Захаряне. Один из них — топ

Экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев рассказал об участии в переговорах по трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«Моя компания занимается селекционной работой и развитием игроков. Иногда я даю консультации. По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с «Динамо». У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне. Но они действовали слишком медленно. После того как Арсен подписал новый контракт с «Динамо», я предложил его «Челси». Они начали следить за ним, но трансфер не состоялся по известным причинам», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:
- 28 октября 2022
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