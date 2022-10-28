«Если не исключили Россию в 2014-м, то и сейчас вряд ли». Юрист — о санкциях ФИФА

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев поделился мнением о вероятности исключения России из ФИФА.



«Мы видим, что 31 марта в Дохе русский язык признали языком ФИФА. Думаю, резких движений со стороны ФИФА уже не будет. Скорее, консультации, переговоры, потому что ситуация нестандартная. Если не исключили в 2014 году, то и сейчас вряд ли», – сказал Алексеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Напомним, в настоящий момент ФИФА запретила российским национальным командам проводить официальные матчи. Сборная России пропустит чемпионат мира — 2022, а также отборочный цикл Евро-2024, проводимый под эгидой УЕФА.



Полное интервью со спортивным юристом Сергеем Алексеевым уже доступно на «Чемпионате».