«Если не исключили Россию в 2014-м, то и сейчас вряд ли». Юрист — о санкциях ФИФА

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев поделился мнением о вероятности исключения России из ФИФА.
«Мы видим, что 31 марта в Дохе русский язык признали языком ФИФА. Думаю, резких движений со стороны ФИФА уже не будет. Скорее, консультации, переговоры, потому что ситуация нестандартная. Если не исключили в 2014 году, то и сейчас вряд ли», – сказал Алексеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Напомним, в настоящий момент ФИФА запретила российским национальным командам проводить официальные матчи. Сборная России пропустит чемпионат мира — 2022, а также отборочный цикл Евро-2024, проводимый под эгидой УЕФА.
Полное интервью со спортивным юристом Сергеем Алексеевым уже доступно на «Чемпионате».
- 28 октября 2022
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