Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если не исключили Россию в 2014-м, то и сейчас вряд ли». Юрист — о санкциях ФИФА

«Если не исключили Россию в 2014-м, то и сейчас вряд ли». Юрист — о санкциях ФИФА
Комментарии

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев поделился мнением о вероятности исключения России из ФИФА.

«Мы видим, что 31 марта в Дохе русский язык признали языком ФИФА. Думаю, резких движений со стороны ФИФА уже не будет. Скорее, консультации, переговоры, потому что ситуация нестандартная. Если не исключили в 2014 году, то и сейчас вряд ли», – сказал Алексеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в настоящий момент ФИФА запретила российским национальным командам проводить официальные матчи. Сборная России пропустит чемпионат мира — 2022, а также отборочный цикл Евро-2024, проводимый под эгидой УЕФА.

Полное интервью со спортивным юристом Сергеем Алексеевым уже доступно на «Чемпионате».

Что будет, если ФИФА всё же исключит Россию? Разбор ключевых моментов с юристом Что будет, если ФИФА всё же исключит Россию? Разбор ключевых моментов с юристом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022