Экс-директор «Зенита»: то, что делает Семак, выглядит очень легко. Но это не совсем так

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера санкт-петербургского клуба.



«То, что он делает, со стороны выглядит очень легко. Иногда даже создаётся впечатление, что каждый так смог бы. Но это не совсем так! Конечно, я бы отметил и тренерский штаб, который Семаку помогает», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У команды Сергея Семака 36 очков. В ближайшем туре «Зенит» в выездном матче сыграет с «Краснодаром» 30 октября.

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»: