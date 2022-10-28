Экс-директор «Зенита»: то, что делает Семак, выглядит очень легко. Но это не совсем так
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера санкт-петербургского клуба.
«То, что он делает, со стороны выглядит очень легко. Иногда даже создаётся впечатление, что каждый так смог бы. Но это не совсем так! Конечно, я бы отметил и тренерский штаб, который Семаку помогает», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У команды Сергея Семака 36 очков. В ближайшем туре «Зенит» в выездном матче сыграет с «Краснодаром» 30 октября.
Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:
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