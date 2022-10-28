Спортивный юрист назвал ключевые проблемы в случае исключения России из ФИФА

Спортивный юрист Сергей Алексеев назвал основные проблемы, с которыми столкнётся РФС в случае исключения из ФИФА.
«Есть несколько ключевых моментов — чего лишится РФС в случае исключения из ФИФА. Главные – запрет на проведение товарищеских матчей сборной и клубов, невозможность участия в международном трансферном окне.
Если кто-то извне согласится играть с Россией, возможны дисквалификации? Может, не дисквалификация. Но давление со стороны ФИФА возможно. В уставе есть статья, отвечающая за «контакты», при желании и под неё можно подвести. Но не думаю, что сразу ждут карательные меры. ЮАР в период исключения пыталась проводить международные матчи, но из-за давления со стороны ФИФА на зарубежные команды сделать это было сложно», – сказал Алексеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полное интервью со спортивным юристом Сергеем Алексеевым уже доступно на «Чемпионате».
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