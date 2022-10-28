«Клоунада. Это просто смешно». Скоулз раскритиковал Антони за финт в матче с «Шерифом»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал вингера клуба Антони за неуместный финт в матче Лиги Европы с «Шерифом» (3:0).



22-летний бразилец в первом тайме дважды покрутился с мячом вокруг своей оси на месте.



«Замена Антони в перерыве? Я думаю, что это имело какое-то отношение к его финтам. Вы видели реакцию тен Хага на скамейке запасных. Думаю, это его расстроило. Я просто не знаю, чего он [Антони] хочет. Я люблю немного зрелищ и развлечений, но, по крайней мере, нужно делать это в правильное время.



Это кому-нибудь что-нибудь даёт? Сделал ли он что-нибудь для себя? Я должен был бы спросить его — даже при счёте 4:0, что это даст нам? Мне нравится видеть навыки, но я не думаю, что это мастерство, это просто клоунада.



Это просто смешно. Это хвастовство, просто посмотрите на него (тен Хаг качал головой после трюка Антони. — Прим. «Чемпионата»), это подводит итог тому, что он думает.



Антони так играет. Я много раз видел, как он это делает в «Аяксе», и он такой, какой он есть, но я думаю, что нужно, чтобы из него это выбили», — цитирует Скоулза Daily Mail.

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