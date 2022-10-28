Игрок «Оренбурга»: лучше 0:8 от «Зенита», чем восемь матчей по 0:1

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец поделился воспоминаниями о разгромном поражении в матче Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:8). По мнению футболиста, лучше один раз проиграть с разницей в восемь голов, чем восемь раз уступить с разницей в один мяч. Павловец считает, что в поражениях нет ничего постыдного.

«Что могу сказать про 0:8 от „Зенита“? Не наш день. Залетело всё, что могло. После игры с ребятами поговорили, поняли: лучше так, чем восемь игр по 0:1. Эта взбучка была нам нужна. Тебе показывают твое место. Надо просто самому себе признаться: ты не соответствуешь уровню команды, которой противостоишь.

И великие команды так проигрывали: и «Барселона», и «Реал». Я хочу спросить: а что плохого в поражениях в целом? В любом поражении — что такого? Все так преподносят: «Вот, проиграл!» С «Зенитом» — да, стыдно, принять такое поражения тяжело. Но когда играешь на равных-то?



Мы же не в компьютерной игре, где можно прописать чит-код на бессмертие, и ты никогда не проиграешь. Или поставить легкий уровень и обыгрывать всех по сто–ноль. Ты победил — все радуются, счастливые, берут у тебя интервью. А после поражения с тобой даже никто не разговаривает", — приводит слова Павловца Sport24.