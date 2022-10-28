Зобнин: я похудел на 4 килограмма для возвращения на прежний уровень
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что изменил в себе по сравнению с прошлым сезоном для возвращения на прежний уровень игры. По словам футболиста, он поменял тренировочный процесс и похудел на четыре килограмма.
«Какие слова нашел для меня Абаскаль, чтобы я опять заиграл? Да никаких слов он не искал. Я же не глупый человек, все понимаю. Тут больше вопросов, что я сам сделал для возвращения на прежний уровень. Я поменял тренировочный процесс. В результате похудел на 4 килограмма», — приводит слова Романа Зобнина «Матч ТВ».
В сезоне-2022/2023 Зобнин провёл за «Спартак» 14 матчей в Российской Премьер-Лиге. Роман отметился в них тремя голами и двумя результативными передачами.
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