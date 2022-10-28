Головин прокомментировал ничью 1:1 в матче «Монако» с «Ференцварошем» Черчесова

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал ничейный результат в матче Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем», главным тренером которого является россиянин Станислав Черчесов.
«Получилась неплохая игра. И мы, и они действовали на хороших скоростях, была достаточно высокая интенсивность. Конечно, есть определённое разочарование от того, что не удалось удержать победу. Всё-таки мы много времени провели в атаке, неплохо комбинировали, вели в счёте. С другой стороны, соперник играл дома. Естественно, они не хотели проигрывать.
Ситуация в таблице перед последним туром? Мы в любом случае будем играть на победу и постараемся сохранить второе место, чтобы пройти дальше в Лиге Европы», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 октября 2022
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