Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин прокомментировал ничью 1:1 в матче «Монако» с «Ференцварошем» Черчесова

Головин прокомментировал ничью 1:1 в матче «Монако» с «Ференцварошем» Черчесова
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал ничейный результат в матче Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем», главным тренером которого является россиянин Станислав Черчесов.

«Получилась неплохая игра. И мы, и они действовали на хороших скоростях, была достаточно высокая интенсивность. Конечно, есть определённое разочарование от того, что не удалось удержать победу. Всё-таки мы много времени провели в атаке, неплохо комбинировали, вели в счёте. С другой стороны, соперник играл дома. Естественно, они не хотели проигрывать.

Ситуация в таблице перед последним туром? Мы в любом случае будем играть на победу и постараемся сохранить второе место, чтобы пройти дальше в Лиге Европы», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Плей-офф Лиги Европы больше похож на Лигу чемпионов! Но Головин рискует всё пропустить Плей-офф Лиги Европы больше похож на Лигу чемпионов! Но Головин рискует всё пропустить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022