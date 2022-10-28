В «Химках» прокомментировали слухи об уголовном деле на руководство клуба

Заместитель директора по развитию подмосковных «Химок» Алексей Кыласов прокомментировал слухи об уголовном деле на руководство клуба из-за невыплаты зарплат сотрудникам и футболистам. Ранее в СМИ появилась информация, что по причине трёхмесячных долгов по зарплате в «Химках» проводится проверка, по результатам которой может быть заведено уголовное дело.

«Начнём с того, что никакого дела нет. А откуда сливают информацию и как её получают телеграм-каналы, это отдельный вопрос. Если возникает вопрос о невыплатах и возбужденных делах, то можно прочитать в пресс-релизе правоохранительных органов. Пока релиза нет, значит, дела нет.

Определённые трудности есть не только у нашего клуба, но и у разных клубов РПЛ и не только РПЛ. Они решаются. Так что реагировать на это странно. Пока говорить не о чем.

Платится ли в «Химках» зарплата? Да, платится. Я об этом и говорю, что никакого дела нет», — приводит слова Кыласова «Матч ТВ».