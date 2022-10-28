Роналду — второй по оценке среди игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Шерифом»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал автором забитого мяча в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Шерифом» (3:0).
37-летний футболист заработал оценку 7.8 за прошедший матч по оценке портала WhoScored. Это второй показатель среди игроков «Юнайтед», лучший — у датского полузащитника Кристиана Эриксена (8.3). Худшим по оценке у «МЮ» стал защитник Гарри Магуайр (6.4), вышедший на замену на 46-й минуте.
Подопечные Эрика тен Хага вышли в плей-офф Лиги Европы, в активе манкунианцев 12 очков после пяти встреч. Также из группы Е вышел «Реал Сосьедад» (15 очков). В заключительном туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с испанским клубом в гостях. Встреча состоится в четверг, 3 ноября.
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов:
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