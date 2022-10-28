Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не все решения «Спартака» выглядят логичными». Игорь Корнеев — об уходе Каттани

«Не все решения «Спартака» выглядят логичными». Игорь Корнеев — об уходе Каттани
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА, сборных СССР и России Игорь Корнеев высказался о перестановках в руководстве московского «Спартака».

«По Каттани — это внутренняя кухня «Спартака». Не все решения клуба выглядят логическими. Что касается Эшуорта, давайте посмотрим на его работу и потом уже будем оценивать по результатам», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, итальянец Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака» в июле — всего спустя семь месяцев после назначения на должность. Его место в сентябре занял британский специалист Пол Эшуорт.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:

«Захаряна «Челси» предложил я». Интервью с бывшим спортивным директором «Зенита» и «Локо» «Захаряна «Челси» предложил я». Интервью с бывшим спортивным директором «Зенита» и «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022