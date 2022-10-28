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В Таджикистане отреагировали на информацию о возможном проведении матча со сборной России

В Таджикистане отреагировали на информацию о возможном проведении матча со сборной России
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Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча со сборной России в ноябре. По словам Салиева, переговоры между ассоциациями действительно ведутся, их итоги будут объявлены в ближайшее время.

«На данный момент могу сказать, что 7–8 ноября состоятся матчи национальных команд Таджикистана и России по футзалу, которые пройдут в Душанбе.

Что касается игр национальной команды по большому футболу — ведутся переговоры между ассоциациями. В ближайшие дни наша федерация футбола объявит имена соперников сборной Таджикистана.

С кем именно будет проводить матчи наша команда, пока сказать не могу, потому что договор с национальными ассоциациями ещё не подписан. Когда будет официальная информация, тогда и можно будет объявлять даты и соперников», — сказал Салиев в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

Напомним, в последней игре подопечные Валерия Карпина встречались со сборной Кыргызстана и одержали победу со счётом 2:1. Сборная России по решению ФИФА была отстранена от международных турниров.

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