В Таджикистане отреагировали на информацию о возможном проведении матча со сборной России

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча со сборной России в ноябре. По словам Салиева, переговоры между ассоциациями действительно ведутся, их итоги будут объявлены в ближайшее время.
«На данный момент могу сказать, что 7–8 ноября состоятся матчи национальных команд Таджикистана и России по футзалу, которые пройдут в Душанбе.
Что касается игр национальной команды по большому футболу — ведутся переговоры между ассоциациями. В ближайшие дни наша федерация футбола объявит имена соперников сборной Таджикистана.
С кем именно будет проводить матчи наша команда, пока сказать не могу, потому что договор с национальными ассоциациями ещё не подписан. Когда будет официальная информация, тогда и можно будет объявлять даты и соперников», — сказал Салиев в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.
Напомним, в последней игре подопечные Валерия Карпина встречались со сборной Кыргызстана и одержали победу со счётом 2:1. Сборная России по решению ФИФА была отстранена от международных турниров.
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