Игорь Корнеев: не верю, что трансфер Захаряна в «Челси» осуществим

Экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев оценил возможность трансфера полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».



«Захарян и «Челси»? Уже не верю, что этот трансфер осуществим. «Вест Хэм» не хочет переводить деньги за Влашича, а как это сделать американскому владельцу «Челси»? Но в талант Захаряна я верю. Тем более что именно я предложил игрока «Челси».



Как провести платёж? Как сейчас продать игрока в клуб с владельцем из США? Дадут ли ему выплатить эту сумму, даже если он действительно хочет это сделать? Пока не будет гарантии платежа или предоплаты, о трансфере говорить не приходится», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»: