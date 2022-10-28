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Игорь Корнеев: не верю, что трансфер Захаряна в «Челси» осуществим

Игорь Корнеев: не верю, что трансфер Захаряна в «Челси» осуществим
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Экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев оценил возможность трансфера полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Захарян и «Челси»? Уже не верю, что этот трансфер осуществим. «Вест Хэм» не хочет переводить деньги за Влашича, а как это сделать американскому владельцу «Челси»? Но в талант Захаряна я верю. Тем более что именно я предложил игрока «Челси».

Как провести платёж? Как сейчас продать игрока в клуб с владельцем из США? Дадут ли ему выплатить эту сумму, даже если он действительно хочет это сделать? Пока не будет гарантии платежа или предоплаты, о трансфере говорить не приходится», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:

«Захаряна «Челси» предложил я». Интервью с бывшим спортивным директором «Зенита» и «Локо» «Захаряна «Челси» предложил я». Интервью с бывшим спортивным директором «Зенита» и «Локо»
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