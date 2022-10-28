AS: «Реал» летом подписал новый контракт с Винисиусом до 2027 года

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор уже подписал новый контракт с клубом прошедшим летом, сообщает AS.



Отмечается, что клуб ещё не принял решение, когда официально объявит о заключении соглашения. Вероятно, «Реал» хочет объявить одновременно о подписании новых контрактов с тремя бразильцами: Винисиусом, Родриго Гоэсом и Эдером Милитао.



Винисиус уже получает зарплату по новому соглашению. 22-летний бразилец стал игроком «Реала» летом 2018 года, подписав контракт до 2024 года. Новое соглашение действует до 2027 года, зарплата Винисиуса не сообщается.



В текущем сезоне форвард принял участие в 17 матчах «Реала» во всех турнирах, забив восемь голов и отдав пять результативных передач.

«Реал» уверенно обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги:

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