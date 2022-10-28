«Афера века!» Бывший спортивный директор «Локомотива» — о трансфере Бека-Бека

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев оценил трансферную деятельность железнодорожников при немецком топ-менеджменте.



«Мампасси, Митай, Раконьяц — это не уровень «Локомотива». Помимо них, добавьте в список Керка, Камано, Едвая, Ненахова. Вспомните трансферы Марадишвили, Тикнизяна, Бека-Бека. Хотя с последним им удалось провернуть аферу века, продав футболиста, почти не сыгравшего за «Локомотив»! В зачёт я бы поставил только приобретения Изидора, Педриньо, Кухты и Фассона», — сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место после 14 проведённых матчей.

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»: