Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград премии Globe Soccer Awards 2022

Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград престижной премии Globe Soccer Awards 2022, которая пройдёт в Дубае 17 ноября. Событие, ежегодно отмечающее самые выдающиеся достижения в мире футбола, в этом году состоится накануне старта чемпионата мира.



На церемонии Globe Soccer Awards 2022 будут вручены награды более чем в 10 номинациях, в том числе: «Лучший рефери», «Лучший футболист года», «Лучшая футболистка года», «Сучший спортивный директор», «Награда за выдающуюся карьеру», «Лучший клуб» и других.



Среди номинантов категории «лучший футболист года» Александер-Арнольд, Бензема, Канселу, Каземиро, Куртуа, Де Брёйне, Диас, Фоден, Холанд, Аллер, Иммобиле, Винисиус Жуниор, Кейн, Киммих, Левандовски, Марез, Мане, Мбаппе, Месси, Модрич, Неймар, Нкунку, Роналду, Салах, Сон Хын Мин.



На звание лучшего клуба года претендуют «Аякс», «Аль-Хиляль», «Атлетико Паранаэнсе», «Бавария», «Бока Хуниорс», «Айнтрахт», «Фейеноорд», «Фламенго», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Милан», «Палмейрас», «ПСЖ», «Порту», «Рейнджерс», «Реал Мадрид», «Ривер Плейт», «Рома», «Вильярреал», «Вайдад». Полный список номинаций и претендентов доступен на сайте премии.



Okko покажет полуторачасовую трансляцию Globe Soccer Awards 2022 17 ноября в 18:30 мск. Посмотреть церемонию вручения наград с комментариями от редакции Okko Спорт можно будет как в прямом эфире, так и в записи.



«Globe Soccer Awards по праву считается одной из значимых премий в мире футбола. В прошлом году её лауреатами стали Роналду, Мбаппе и Левандовски, «Челси» и «Барселона». В этот раз особенно интересно, кто будет отмечен наградами Globe Soccer Awards, потому что церемония, которую можно будет посмотреть эксклюзивно в Okko, состоится накануне Чемпионата мира по футболу», — сообщил генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.