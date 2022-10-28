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Юрий Сёмин оценил идею проведения матча сборной России с командой легионеров

Юрий Сёмин оценил идею проведения матча сборной России с командой легионеров
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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров.

«Сыграть против сборной легионеров РПЛ? Это уже не ново. Идея эта давно находится в умах. Думаю, что РФС нужно это дело организовать. Но вот, что предлагаю я: чтобы наша национальная сборная сыграла матч против сборной Первой лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы сможем увидеть реальный уровень. Это будет большая мотивация для игроков, которые выступают в Первой лиге», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях решением ФИФА и УЕФА. Единственный матч в 2022 году команда Валерия Карпина провела со сборной Кыргызстана (2:1).

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