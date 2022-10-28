Юрий Сёмин оценил идею проведения матча сборной России с командой легионеров

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на идею проведения матча национальной команды России со сборной легионеров.
«Сыграть против сборной легионеров РПЛ? Это уже не ново. Идея эта давно находится в умах. Думаю, что РФС нужно это дело организовать. Но вот, что предлагаю я: чтобы наша национальная сборная сыграла матч против сборной Первой лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы сможем увидеть реальный уровень. Это будет большая мотивация для игроков, которые выступают в Первой лиге», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях решением ФИФА и УЕФА. Единственный матч в 2022 году команда Валерия Карпина провела со сборной Кыргызстана (2:1).
- 28 октября 2022
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