Пиняев: «Крыльям» не везёт, но матч с «Зенитом» показал — у нас есть картина игры

Футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о турнирном положении своей команды в Российской Премьер-Лиге. По мнению Пиняева, самарцам не хватает везения, при этом у них есть картина игры. Игрок выразил надежду, что заслуженные очки придут в копилку «Крыльев Советов».
«Даже матч с «Зенитом» показал, что у «Крыльев» есть своя картина, о которой все говорят в последние сезоны. Но у нас сейчас нет везения. Момент из последнего матча, например – непонятная красная карточка. Почти в каждой игре есть штанги, перекладины, нереализованные моменты – всё это можно отнести к нефарту. Мы исправим ошибки, которые допускали, и наши очки придут», — приводит слова Пиняева Metaratings.
Напомним, «Крылья Советов» дважды встречались с «Зенитом» в Кубке России сезона-2022/2023. Первый матч завершился победой самарцев со счётом 2:0, во второй игре «Крылья» уступили в равной борьбе (1:2).
- 28 октября 2022
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