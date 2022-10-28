«Оренбург» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 28 октября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Факелом». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный арбитр матча — Евгений Кукуляк (Калуга).
Хозяева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 19 очков в 14 играх. «Факел» располагается на 13-й строчке с 12 набранными очками. Первое место занимает «Зенит» — 36 очков. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В сезоне-2021/2022 команды встречались в матчах Первенства ФНЛ. «Оренбург» дважды проиграл «Факелу»: дома — 0:2, в гостях — 0:1.
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