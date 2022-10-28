«Дыма без огня не бывает». Радимов — об информации, что он может возглавить «Пари НН»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о новой должности в клубе, а также прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Пари НН».
«Я получил новую должность в структуре «Зенита» – советник генерального директора по развитию молодёжного футбола. Что это значит? Мне хочется окунуться в юношеский футбол – не на этапе перехода во взрослый, а в то, что касается детского. В этом блоке работает Василий Костровский, который два года тренировал меня в академии, а позже взял команду 1984 года рождения (там играли Игорь Денисов, Владимир Быстров и Олег Власов). Есть у кого поучиться.
В середине октября появилась информация, что могу возглавить «Пари Нижний Новгород»? Отвечу так: дыма без огня не бывает, – приводит слова Радимова Sports.ru.
- 28 октября 2022
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