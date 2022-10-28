Игрок «Оренбурга»: у «Динамо» стадион — супер, но поле ужасное, не соответствует клубу

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец раскритиковал поле на стадионе московского «Динамо» — «ВТБ Арене». По словам футболиста, сама арена очень хороша, но поле не соответствует уровню столичного клуба.
«Помогает ли «Оренбургу» единственное в лиге искусственное поле? Объективно — да. Но вот играли с «Динамо»… Стадион — супер, но поле не соответствует уровню команды. Ужасное. С проплешинами какими-то. Как понимаю, там сейчас не только «Динамо» играет. Для сегодняшней поры года поле должно быть намного лучше.
А у нас искусственное, последнего поколения, всегда поливают, ухаживают. Команде, которая проповедует игру в пас, ничего не мешает, мяч не тормозит. Мы на таком тренируемся, а на выезде играем на натуральных. То же самое с командами, которые приезжают к нам. Мы в одинаковых условиях», — приводит слова Павловца Sport24.
- 28 октября 2022
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