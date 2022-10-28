Родриго и Милитао получили гражданство Испании. У «Реала» не осталось легионеров не из ЕС

Бразильский футболисты мадридского «Реала» Родриго Гоэс и Эдер Милитао получили испанское гражданство, сообщает COPE.
В составе «Королевского клуба» не осталось легионеров из стран, не являющихся членами Евросоюза. Согласно правилам чемпионата Испании команды могут иметь в составе по пять игроков не из ЕС, в заявку можно включить не более трёх таких игроков.
Летом 2022 года испанское гражданство получил ещё один бразильский футболист «Реала» — Винисиус Жуниор. Мадридский клуб, освободив место под легионеров, улучшил свою вариативность на трансферном рынке.
Родриго Гоэс выступает за «Реал» с 2019 года, перебравшись из «Сантоса». Эдер Милитао также перешёл в испанский клуб в 2019 году из «Порту».
Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне:
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