Скауты «Ньюкасла» посетили матч «Шахтёра». Они следили за игрой Мудрика

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик всё ближе к переезду в европейский топ-чемпионат. Одним из претендентов на игрока является «Ньюкасл Юнайтед».

Как информирует Football Insider, «Ньюкасл» отправил своих скаутов на матч «Шахтёра» с «Селтиком» в Лиге чемпионов. Игра завершилась со счётом 1:1, а единственный гол украинской команды забил именно Михаил Мудрик.

21-летний украинский футболист провёл в этом сезоне шесть матчей в украинской Премьер-лиге, в которых забил три гола и сделал пять голевых передач. В пяти играх Лиги чемпионов текущего сезона на счету Мудрика три гола и два ассиста. Интерес к талантливому украинцу также проявляют «Эвертон», лондонский «Арсенал» и ряд других клубов из европейских топ-чемпионатов.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов: