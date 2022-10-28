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Галлиани: «Монца» в шоке от ситуации с Мари. Мы попросили перенести матч с «Болоньей»

Галлиани: «Монца» в шоке от ситуации с Мари. Мы попросили перенести матч с «Болоньей»
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Президент «Монцы» Адриано Галлиани сообщил, что игроки клуба в шоке от инцидента с защитником команды Пабло Мари, который подвергся ножевому нападению в торговом центре в пригороде Милана.

«Монца» в шоке от ситуации с Пабло Мари, мы попросили перенести матч с «Болоньей». Лига относится положительно к этой просьбе, официальная информация ожидается позже», — приводит слова Галлиани Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Мари, который находится в «Монце» на правах аренды из «Арсенала», успешно перенёс операцию после ножевого ранения. Отметим, что, помимо бразильца, ранение получили ещё пять человек. Полиция задержала нападавшего, им оказался 46-летний итальянец с психическим расстройством.

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