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Арсен Захарян: результаты «Динамо» не зависят только от Йокановича

Арсен Захарян: результаты «Динамо» не зависят только от Йокановича
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян высказался о работе главного тренера команды Славиши Йокановича.

«Наши результаты не зависят только от тренера. Нельзя же на него скидывать всю ответственность. Понятно, что какие-то моменты были непонятны, так как сменился тренер. Нужно было привыкнуть, адаптироваться, понять, что он просит. Я считаю, что он хороший тренер, хорошо до нас доносит, доносил. Это тупо дело в нас», — сказал Арсен Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У команды Йокановича 23 набранных очка после 14 проведённых матчей. В ближайшем туре бело-голубые встретятся с «Химками» 29 октября.

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