Захарян: как мне сказали, Йоканович думал сделать меня капитаном «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что главный тренер клуба Славиша Йоканович думал сделать его капитаном бело-голубых.
«Как мне сказали, тренер думал сделать меня капитаном – я был в этом списке. Если бы мне предложили, я бы это предложение принял.
Выбор был – Фома, я и ещё пару человек, не помню кто ещё. Сначала был удивлён, что у Шунина забрали повязку, но потом мне объяснили, что для Йокановича важно, чтобы капитаном был именно полевой игрок», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В текущем сезоне 19-летний футболист провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре голевые передачи. В Фонбет Кубке России Захарян сыграл в четырёх встречах, отметился одним забитым мячом и совершил один результативный пас.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 14 туров. В Кубке России бело-голубые — на первой строчке в группе С, заработав семь очков за четыре игры.
- 28 октября 2022
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