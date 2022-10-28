Захарян: как мне сказали, Йоканович думал сделать меня капитаном «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что главный тренер клуба Славиша Йоканович думал сделать его капитаном бело-голубых.



«Как мне сказали, тренер думал сделать меня капитаном – я был в этом списке. Если бы мне предложили, я бы это предложение принял.



Выбор был – Фома, я и ещё пару человек, не помню кто ещё. Сначала был удивлён, что у Шунина забрали повязку, но потом мне объяснили, что для Йокановича важно, чтобы капитаном был именно полевой игрок», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».



В текущем сезоне 19-летний футболист провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре голевые передачи. В Фонбет Кубке России Захарян сыграл в четырёх встречах, отметился одним забитым мячом и совершил один результативный пас.



«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 14 туров. В Кубке России бело-голубые — на первой строчке в группе С, заработав семь очков за четыре игры.