Арсен Захарян ответил на вопрос о сорвавшемся переходе в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос о сорвавшемся переходе в лондонский «Челси». Напомним, в летнее трансферное окно клубы достигли договорённости о переходе 19-летнего игрока за € 12,6 млн, но сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денег.
«Как на меня повлиял тот факт, что я на этот момент не исполнил мечту? Конечно, обидно, что не получилось перейти. Сейчас не получилось, но нужно играть и со временем получится. Ноль голов и ноль передач до матча с «Оренбургом»? Так складывалось. С тем же «Спартаком» я сделал четыре передачи под удар: там то Фома в штангу попадёт, то мы забили и гол отменили. Были такие моменты, где я своё не реализовывал. Думаю, это с настроением чуть-чуть связано, психологически как-то подбивает. Со временем это прошло и я сконцентрировался на игре. До зимы ещё много времени», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 28 октября 2022
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