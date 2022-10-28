Арсен Захарян рассказал, что не хочет менять свой игровой номер
Поделиться
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что не хочет менять свой игровой номер 47.
«Мне предлагали взять десятый номер, но я решил пока ничего не менять. Остаться с тем же, с которым я начинал. Просто не захотел менять и не планирую», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В текущем сезоне 19-летний полузащитник провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре голевые передачи. В Фонбет Кубке России Захарян сыграл в четырёх встречах, отметился одним забитым мячом и совершил один результативный пас.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 14 туров. В Кубке России бело-голубые — на первой строчке в группе С, заработав семь очков за четыре игры.
Комментарии
- 28 октября 2022
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:45
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:21
-
15:11
-
15:09
-
15:05
-
15:04
-
14:59
-
14:56
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:49
-
14:45
-
14:25
-
14:22
-
14:21
-
13:55
-
13:42
-
13:34
-
13:25
-
13:12
-
13:12
-
13:00
-
12:57
-
12:55
-
12:53
-
12:52
-
12:52
-
12:38
Партнерский контент