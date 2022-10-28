Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что не хочет менять свой игровой номер 47.



«Мне предлагали взять десятый номер, но я решил пока ничего не менять. Остаться с тем же, с которым я начинал. Просто не захотел менять и не планирую», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».



В текущем сезоне 19-летний полузащитник провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре голевые передачи. В Фонбет Кубке России Захарян сыграл в четырёх встречах, отметился одним забитым мячом и совершил один результативный пас.



«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 14 туров. В Кубке России бело-голубые — на первой строчке в группе С, заработав семь очков за четыре игры.