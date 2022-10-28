Захарян: меня всё удивляло в европейском подходе Шварца

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о работе с предыдущим тренером бело-голубых Сандро Шварцем.

«Меня всё удивляло в европейском подходе Шварца – я к нему попал из «Динамо-2». До этого я работал только с российскими тренерами, попал туда, в основную команду, а там тебе чуть ли день в день присылают нарезку твоей тренировки, ошибки твои, расписанные в тексте. Было много индивидуальных бесед, теории – показывали прям на видео, что ты делаешь правильно, а что нет», — сказал Арсен Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян выходил на поле в 13 матчах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. В четырёх матчах группового этапа Кубка России на счету полузащитника «Динамо» один забитый мяч и один ассист.