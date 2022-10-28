Саба Сазонов рассказал, как «Динамо» переломило неудачную серию

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов рассказал, как бело-голубым удалось преодолеть неудачную серию. До победы над «Оренбургом» (3:2) 15 октября динамовцы не могли выиграть в четырёх матчах.

«Мы терпели и много работали. Понятно, что у любой команды бывают неудачные отрезки. У нас такой как раз прошёл, и мы набрали обороты. С каждым матчем играем всё лучше, и надеемся, что игра с «Химками» сложится ещё лучше.

Мы начали намного агрессивнее и увереннее играть, страховать друг друга, лучше перемещаться. Мы делаем именно то, что от нас требует тренерский штаб. Сейчас мы являемся единым целым и бьёмся друг за друга», — приводит слова Сазонова официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У команды Йокановича 23 набранных очка после 14 проведённых матчей. В ближайшем туре бело-голубые встретятся с «Химками» 29 октября.