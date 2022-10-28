Захарян: у «Динамо» всё супер — победы пошли
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о разговоре футболистов в раздевалке бело-голубых, после которого у команды стали улучшаться результаты.
«У «Динамо» всё супер – победы пошли. Планируем побеждать и до того, как начнётся пауза. Мы после какого-то матча собрались в раздевалке. Кто-то с кем-то повздорил, да и так мы между собой обсудили, что у нас получается лучше, а что хуже. После «Ахмата» было особенно напряжённо.
Выступали в основном опытные игроки – Парш, Смол, Шуня. Конечно, со своей стороны мы тоже говорим, как будет лучше, как чувствуем», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, «Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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