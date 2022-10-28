«Подсказываю им на испанском». Сазонов — о коммуникации с Фернандесом и Маричалом

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, как происходит взаимодействие с новичками бело-голубых — латиноамериканскими футболистами Роберто Фернандесом и Николасом Маричалом.

«Поначалу я удивился, что они знают только испанский, и определённые проблемы были. Мне даже пришлось выучить несколько простых футбольных терминов, которые используются во время матча. Я до сих пор подсказываю им на испанском. Например, сначала кричу salimos («выходим»), а потом уже на русском или английском. Сейчас они уже занимаются с репетиторами английским. Я им тоже стараюсь помогать: когда Нико говорит какое-нибудь слово на испанском, я ему отвечаю на русском, и так он его запоминает. Общение всё равно идёт.

Мы уже хорошо сыгрались с Робби (Роберто Фернандесом) и хорошо понимаем друг друга на поле. Мы относительно много матчей уже вместе провели и неплохо страхуем друг друга. С Нико чуть-чуть по-другому, потому что у него другой типаж – он более скоростной и любит выбрасываться на соперника», — приводит слова Сазонова официальный сайт «Динамо».



В ближайшем туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Химками» в субботу, 29 октября.