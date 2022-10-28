Селихов рассказал об эмоциях от получения приза лучшему игроку матча с «Химками»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал получение приза лучшему игроку матча с «Химками» (5:0) в рамках 14-го тура РПЛ, а также сообщил об ошибке в матче с ЦСКА (2:2).
«То, что «Спартак» выиграл со счётом 5:0 — не стало неожиданностью. Матч был тяжёлый из-за того, что мы просели после двух забитых голов, у «Химок» появлялись опасные моменты. Призы получать всегда приятно, но главное — три очка и победа.
В матче с ЦСКА второй мяч больше на моей совести. Сделал напрыжку в момент удара и чуть-чуть не хватило прыжка. Мяч я задел, но не получилось перевести его хотя бы в перекладину. Думаю, что это вратарский гол. Когда случаются неудачные игры, то занимаешься самоедством иногда. Приходишь домой поздно, ложишься в кровать, и начинают лезть мысли, что мог бы сделать, чтобы не пропустить тот или иной гол», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «Спартака».
- 28 октября 2022
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