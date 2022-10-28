«Оренбург» — «Факел»: стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Сегодня, 28 октября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Факелом». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный арбитр матча — Евгений Кукуляк (Калуга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Альшин, Шляков, Черняков, Мендель, Квеквескири, Максимов, Гонгадзе.

Хозяева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 19 очков в 14 играх. «Факел» располагается на 13-й строчке с 12 набранными очками.

В сезоне-2021/2022 команды встречались в матчах Первенства ФНЛ. «Оренбург» дважды проиграл «Факелу»: дома — 0:2, в гостях — 0:1.