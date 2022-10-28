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Захарян — об узнаваемости: в Доминикане мне тыкали телефон в лицо, спрашивая: «Это же ты?»

Захарян — об узнаваемости: в Доминикане мне тыкали телефон в лицо, спрашивая: «Это же ты?»
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Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян ответил на вопрос по поводу своей узнаваемости. Футболист рассказал забавный случай, который произошёл с ним во время отдыха на Доминикане.

«Узнаваемость? Мы были на Доминикане, сидели на ужине, нам принесли меню, я сижу, выбираю. А в этот момент рядом сидят по лет 50-60 женщина и мужчина. Я смотрю, они на меня смотрят, и мужчина тыкает мне телефон в лицо, открыл в сафари мой профиль и говорит: «Это же ты?» Я говорю: «Да». И мы тогда сфоткались. Но я вообще не ожидал, что на Доминикане меня узнают русские. Там и русских-то особо не было», — сказал Арсен Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном?

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