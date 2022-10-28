Тренер «Челси» Поттер поделился ожиданиями перед возвращением в Брайтон

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о возвращении в Брайтон. Ранее он тренировал одноимённый клуб.
«Я знаю, что кому-то в Брайтоне может не понравиться. Такие вещи случаются в футболе, иногда жизнь подбрасывает тебе возможности, и ты должен ими воспользоваться или нет. Выбор времени ни для кого не был удачным, но иногда такое случается. Тогда решение работать здесь было слишком хорошим, чтобы отказаться.
Что касается публики, то у меня нет никаких ожиданий. Большинство людей, с которыми я разговаривал в Брайтоне, поддерживают меня и благодарны. Я не наивен — это не все», — приводит слова Поттера Sky Sports.
«Челси» встретится с «Брайтоном» в матче 14-го тура АПЛ в субботу, 29 октября.
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