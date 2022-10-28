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Неймар оправдан по делу о коррупции при его переходе из «Сантоса» в «Барселону»

Неймар оправдан по делу о коррупции при его переходе из «Сантоса» в «Барселону»
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар оправдан по делу о коррупции при его трансфере из «Сантоса» в «Барселону», сообщает ESPN.

Отмечается, что испанская прокуратура оправдала всех лиц, причастных к сделке. Истец, бразильская инвестиционная компания DIS, помимо Неймара, обвиняла его родителей, два бывших клуба («Барселону» и «Сантос»), бывших президентов «Барсы» Хосепа Марию Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывшего президента «Сантоса» Одилио Родригеса.

Прокурор после выступлений всех обвиняемых заявил, что «нет даже намёков на какое-либо преступление». Он попросил оправдать всех обвиняемых.

Дело было связано с жалобой DIS, которой принадлежало 40% прав на Неймара, когда он был в «Сантосе». Компания утверждает, что потеряла законную долю от продажи, потому что истинная стоимость сделки была занижена. Неймар отверг обвинения, но проиграл апелляцию в Верховном суде Испании в 2017 году, что подготовило почву для судебного разбирательства.

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