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Гвардиола рассказал о состоянии Холанда перед матчем с «Лестером»

Гвардиола рассказал о состоянии Холанда перед матчем с «Лестером»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии норвежского нападающего Эрлинга Холанда перед матчем с «Лестером».

«Он чувствует себя лучше, но мы будем тренироваться сегодня и проведём оценку через несколько часов. Мы посмотрим, как он чувствует свою ногу, и примем решение.

Я узнаю через два часа, сможет он играть или нет», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Холанд был заменён после первого тайма в матче группового этапа Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» (0:0).

«Манчестер Сити» встретится с «Лестером» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги в субботу, 29 октября. Начало матча — в 14:30 мск. Команда Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице.

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