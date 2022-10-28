Гвардиола рассказал о состоянии Холанда перед матчем с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии норвежского нападающего Эрлинга Холанда перед матчем с «Лестером».



«Он чувствует себя лучше, но мы будем тренироваться сегодня и проведём оценку через несколько часов. Мы посмотрим, как он чувствует свою ногу, и примем решение.



Я узнаю через два часа, сможет он играть или нет», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Холанд был заменён после первого тайма в матче группового этапа Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» (0:0).

«Манчестер Сити» встретится с «Лестером» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги в субботу, 29 октября. Начало матча — в 14:30 мск. Команда Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице.

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