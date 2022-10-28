Захарян: не хочу уходить из «Динамо» обходными путями. «Челси» должен за меня заплатить

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как узнал об интересе к своей персоне со стороны лондонского «Челси».

«Клуб сказал, что пришло письмо с запросом на трансфер. Я сразу рассказал родителям, потом начал прокручивать варианты, как всё может сложиться. Потом меня вызвал к себе Дмитрий Саныч, мы поговорили – он у меня спросил, хочу ли я или нет, как я смотрю на этот вариант. Я ему донёс свою позицию: «Да, я хочу, поеду». Потом ждал, когда всё решится. О ходе переговоров узнавал от агентов, плюс общался с клубом. Нобель иногда что-то подсказывал.



Не отменял тот вариант, что может быть и аренда, но ничего: там себя попробую, вернусь. Либо сразу бы заиграл. Не знаю. Агент говорил, что был ещё какой-то вариант из Испании, но сейчас у меня есть «Челси». И я хочу в «Челси». Надеюсь, что переговоры продолжатся зимой и к чему-то они приведут. У меня нет прямого контакта с клубом, но у агентов есть. Я не хочу уходить какими-то обходными путями – хочу, чтобы «Динамо» что-то за меня получило», — сказал Захарян на YouTube-канале «Коммент.Шоу».