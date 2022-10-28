Захарян: не хочу уходить из «Динамо» обходными путями. «Челси» должен за меня заплатить

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как узнал об интересе к своей персоне со стороны лондонского «Челси».
«Клуб сказал, что пришло письмо с запросом на трансфер. Я сразу рассказал родителям, потом начал прокручивать варианты, как всё может сложиться. Потом меня вызвал к себе Дмитрий Саныч, мы поговорили – он у меня спросил, хочу ли я или нет, как я смотрю на этот вариант. Я ему донёс свою позицию: «Да, я хочу, поеду». Потом ждал, когда всё решится. О ходе переговоров узнавал от агентов, плюс общался с клубом. Нобель иногда что-то подсказывал.
Не отменял тот вариант, что может быть и аренда, но ничего: там себя попробую, вернусь. Либо сразу бы заиграл. Не знаю. Агент говорил, что был ещё какой-то вариант из Испании, но сейчас у меня есть «Челси». И я хочу в «Челси». Надеюсь, что переговоры продолжатся зимой и к чему-то они приведут. У меня нет прямого контакта с клубом, но у агентов есть. Я не хочу уходить какими-то обходными путями – хочу, чтобы «Динамо» что-то за меня получило», — сказал Захарян на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 28 октября 2022
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:22
-
17:19
-
17:14
-
17:03
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:44
-
16:39
-
16:33
-
16:32
-
16:24
-
16:15
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:45
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:21
-
15:11
-
15:09
-
15:05
-
15:04
-
14:59
-
14:56
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:49
-
14:45