Захарян рассказал об интересе к себе со стороны «Барселоны»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян раскрыл детали интереса к нему со стороны «Барселоны» и «Реала». По словам футболиста, о заинтересованности мадридцев он слышал только из СМИ, а про интерес каталонцев узнал непосредственно от руководства «Динамо».
«Проснулся, а меня в посте в социальной сети отметил «Чемпионат»: там было, что «Реал» мною интересуется. Но я ничего про это не слышал. А вот про «Барсу» в руководстве говорили, что мной интересовались: приезжали на матч, следили, смотрели. Воспринимал это спокойно – не было такого, что я в раздевалке ходил и всем рассказывал. Мне папа всегда говорит, чтобы я был приземлённым. И в то время со мной много бесед проводил Шварц: вызывал меня в кабинет и говорил мне одно и то же, чтобы у меня из головы это не вылетало», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Какие европейские клубы интересовались Захаряном? Видео:
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