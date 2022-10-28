Президент «Аданы»: если получим предложение и Дзюба захочет уйти, тогда мы подумаем

Президент «Аданы Демирспор» Метин Коркмаз прокомментировал информацию об интересе итальянской «Венеции» к российскому нападающему Артёму Дзюбе.



«Мы пока не получали никаких предложений и даже не слышали об этом. Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им.



Дзюба — важный игрок с сильным характером. Если мы получим какое-то предложение и Артём сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», — приводит слова Коркмаза Sport24.



В текущем сезоне 34-летний россиянин провёл за «Адану» в турецкой Суперлиге четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом во встрече с «Фенербахче» (2:4). Клуб занимает второе место в чемпионате Турции, набрав 22 очка за 11 туров.



«Венеция» выступает в итальянской Серии В, после 10 матчей они набрали девять очков и занимают 17-е место.

Новость по теме Директор «Венеции» назвал возможным переход Артёма Дзюбы в итальянский клуб