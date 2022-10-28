Захарян: согласен, что могу взрываться из-за эмоций. Но я не должен так делать
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как справляется с эмоциями при реакции на судейские ошибки.
«Я согласен, что было чересчур много эмоций. Что касается судей, то я не должен так реагировать, но такие явные ошибки, как, например, с «Зенитом», где мне колено прибивают… Судья бежит в пяти метрах и не видит фол. Да, я взорвался, но не должен так делать», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян был удалён в выездном матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) после того, как получил две жёлтые карточки. Всего за 55 сыгранных матчей в чемпионате России полузащитник получил 12 жёлтых карточек.
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Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном?
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