Хесус Медина обратился к болельщикам ЦСКА перед игрой с «Локомотивом»
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится завтра, 29 октября, и начнётся в 19:00 мск.
«В конце этой недели нас ждёт очень важный матч — дерби с «Локомотивом». Нам очень нужны эти три очка, команда давно не побеждает, и нам необходимо собраться и одержать победу в матче с железнодорожниками, она станет отправной в нашей серии выигрышей. Обращусь к болельщикам. Вы можете быть спокойны, мы оставим все силы на поле, выложимся на максимум и обеспечим победу. Мы сделаем всё ради наших красно-синих цветов!» — сказал Медина в эфире клубного канала.
Красно-синие занимают третье место в чемпионате, их завтрашние оппоненты располагаются на 14-й строчке.
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