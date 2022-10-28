Захарян: в матче с Хорватией я офигел от Брозовича, Ковачича — против таких я не играл

Хавбек футбольного клуба «Динамо Москва» Арсен Захарян рассказал о переходе из молодёжного футбола во взрослый и дебюте за клуб и сборную России.

«У нас была молодая команда, поэтому и переход дался так легко. Все бегут, все играют. Плюс в команде был Андрей Викторович Воронин, с которым, как я понимаю, обсуждали мою позицию: я играл справа, но мог заходить и в центр, принимать мячи там. Была какая-то свобода действий. Думаю, это мне тоже помогло: если бы меня зацепили как правого нападающего, я бы стоял на бровке и ждал, пока мне дадут мяч.



Я дебютировал с «Ахматом», и при всём уважении к команде это не топ-клуб, где тебе наступают на пятки, поэтому я не был как-то шокирован уровнем РПЛ. А вот против Хорватии – это уже другой уровень. Я офигел от Брозовича, Ковачича – против таких я ещё не играл. То, что я тогда вышел, – заслуга тренеров: что доверяли мне, выпускали. Наверное, я оправдал ожидания», — рассказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Захарян дебютировал в сборной России по футболу в матче с Хорватией в рамках квалификации чемпионата мира. Всего за взрослую сборную страны полузащитник сыграл в четырёх матчах, в которых сделал одну голевую передачу.