Возможным трансфером Арсена Захаряна в «Челси» занимается журналист Нобель Арустамян
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Возможным трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» занимается Нобель Арустамян. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Именно Нобель при полной поддержке агентов игрока — Павла Андреева и Геннадия Голубина — является главным двигателем и участником трансфера Захаряна в «Челси». Летом Нобель сумел заинтересовать Рафаэлу Пименту сделкой по Арсену и убедил её участвовать в трансфере, шансы на зимний трансфер остаются», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, в летнее трансферное окно клубы достигли договорённости о переходе 19-летнего игрока за € 12,6 млн, но сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денег. В чемпионате после 14 туров бело-голубые занимают седьмое место.
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