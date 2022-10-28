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Ибрагимович вспомнил, как, будучи игроком «МЮ», выбыл из-за травмы на полгода

Ибрагимович вспомнил, как, будучи игроком «МЮ», выбыл из-за травмы на полгода
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, ныне выступающий за «Милан», вспомнил, как получил травму передней крестообразной связки колена в 2017 году, когда играл в составе английской команды. Из-за травмы шведский футболист не играл с апреля по ноябрь того года.

«Это была моя первая серьёзная травма, так что для меня всё было в новинку. Поэтому я действительно не знал, чего ожидать, что меня ждёт впереди. Сначала я немного боялся, потому что не знал, смогу ли я вернуться и что произойдёт. Но постепенно, день за днём, я принимал ситуацию.

Это было больше на ментальном уровне, когда я должен был сохранять спокойствие, сохранять терпение и, скажем так, проводить скучные тренировки», — приводит слова Ибрагимовича CNN.

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