Захарян: в нашей сборной меня больше всего удивили Головин и Миранчук. Они — евроуровень

Полузащитник сборной России по футболу и московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал об игре вместе с хавбеком «Монако» Александром Головиным и футболистом итальянского «Торино» Алексеем Миранчуком.

«Из наших меня в основной сборной очень удивил Головин. Такой лёгкий, подвижный – мы ещё рядом играли, всегда было кому отдать. И Миранчук ещё топ: всегда на мяче, быстрый. Евроуровень», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Захарян сыграл вместе с Головиным и Алексеем Миранчуком в матче квалификации чемпионата мира с Хорватией (0:0), в котором полузащитник «Динамо» дебютировал в составе взрослой сборной России.

Всего за сборную России 19-летний Захарян сыграл в четырёх матчах, в которых сделал одну голевую передачу.