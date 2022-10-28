Захарян: в нашей сборной меня больше всего удивили Головин и Миранчук. Они — евроуровень
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Полузащитник сборной России по футболу и московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал об игре вместе с хавбеком «Монако» Александром Головиным и футболистом итальянского «Торино» Алексеем Миранчуком.
«Из наших меня в основной сборной очень удивил Головин. Такой лёгкий, подвижный – мы ещё рядом играли, всегда было кому отдать. И Миранчук ещё топ: всегда на мяче, быстрый. Евроуровень», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Захарян сыграл вместе с Головиным и Алексеем Миранчуком в матче квалификации чемпионата мира с Хорватией (0:0), в котором полузащитник «Динамо» дебютировал в составе взрослой сборной России.
Всего за сборную России 19-летний Захарян сыграл в четырёх матчах, в которых сделал одну голевую передачу.
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