Давид де Хеа не попал в расширенный состав сборной Испании на чемпионат мира в Катаре

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике отправил в федерацию футбола страны расширенный список из 55 футболистов для участия в чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает AS.
Весь список не раскрывается, но известно, что среди вратарей нет голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. В расширенный состав попали вратари Унай Симон («Атлетик» Бильбао), Дэвид Райа («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»), Кепа Аррисабалага («Челси») и Давид Сория («Хетафе»). При этом первые трое считаются главными кандидатами на поездку в Катар.
Помимо вратарей, известно о попадании в расширенный список защитников Серхио Рамоса («ПСЖ»), Жорди Альбы («Барселона»), Хосе Луиса Гайя («Валенсия») и нападающих Борхи Иглесиаса («Бетис»), Яго Аспаса («Сельта»), Ансу Фати («Барселона»).
Всего в списке 55 футболистов: по пять на каждую позицию. Федерация футбола Испании не стала публиковать список по просьбе главного тренера. В окончательный список должны попасть 26 футболистов.
Сборная Испании сыграет в группе E с Германией, Японией и Коста Рикой. Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября матчем Катар — Эквадор.
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