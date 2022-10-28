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Роналду — худший игрок Лиги Европы по числу нереализованных явных голевых моментов

Роналду — худший игрок Лиги Европы по числу нереализованных явных голевых моментов
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду упустил пять явных возможностей отличиться в матчах Лиги Европы. Это худший показатель среди всех игроков турнира. Об этом сообщает Whoscored в «Твиттере».

37-летний Роналду принял участие в пяти матчах Лиги Европы, в которых забил два гола и отдал результативную передачу. Также на его счету один гол в восьми встречах английской Премьер-лиги. Соглашение португальского форварда с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце текущего сезона.

Лучшим бомбардиром Лиги Европы является форвард «Браги» Витор Оливейра. Далее идёт большой список футболистов с тремя голами, среди которых и одноклубник Роналду Маркус Рашфорд.

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